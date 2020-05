TV3 VIDEO | Kristina Pärtelpoeg avaldab, mis saab suvel toimuma pidanud pulmast 

"Pulmad on kindlasti tulemas, Õnnepalees on 20. augustiks aeg kirja pandud. Peo korraldamine on praegu pausil olnud, otsustame selle nädala jooksul, kuidas ja mis saab," tunnistab Kristina oma beebiblogis, et pole veel selgusele jõudnud.

Hiljuti rääkis Pärtelpoeg blogis ka koduga seotud probleemidest. Nüüd annab ta selle kohta uut infot. "Lumi Kodude suurim ülemus helistas mulle ja palus, et võtaksin eelmise video maha, mida ma ei teinud, sest tunnen, et mul on õigus rääkida, mis ma arvan. Enne suhtlesin kliendihalduriga, kes on põhimõtteliselt nagu korteriomanik. Ta on väga ebameeldiv inimene ja selle pärast mul tulidki Lumi Koduga konfliktid, sest ta ei oska oma tööd teha. Kuid suurem ülemus oli hästi tore ja väga õnnetu mu blogi üle ning küsis, kas ta saab midagi teha. Ütlesin, et enam pole midagi teha, nüüd me kolime," räägib ta.