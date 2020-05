Ohhoo! Tanja Mihhailova-Saar hakkab raamatut kirjutama: see on täiesti esmakordne kogemus 

“Idee tekkis juba paar aastat tagasi, mulle tundus huvitav proovida raamatut kirjutada. Mõlgutasin niisama mõtteid, aga väga selle nimel ei tegutsenud. Siis helistas paar kuud tagasi Tiina ja ütles, et oleks tore koos raamatut kirjutada,” meenutab Tanja. “Võtsin rõõmuga pakkumise vastu!”

Tanja tõdeb, et ärevus on praegu suur. “Minu meelest on hea tuua paralleel albumi välja andmisega. Samamoodi kirjutad lugusid ja mõtled, kuidas inimesed selle vastu võtavad. Ma loomulikult pabistan, aga samas on see on uus ja põnev väljakutse, mida ma tõesti mitte kunagi pole teinud,” ütleb naine. “Ma ei tea, mis mind otseselt ees ootab ja kui hirmus see on,” naerab Tanja.

Raamatu valmimine on täiesti algfaasis. “Teema võib veel muutuda, aga sisuliselt on see meelelahutusliku laadiga raamat: värvikas, naljakas ja natuke totter,” naerab Tanja. “Ma kirjutan raamatut oma kogemuste põhjal. Kõik on praegu veel algfaasis ja ma ei saa täpselt öelda, millest raamatus juttu tuleb, peab veidi ootama.”

Tanja ütleb, et talle meeldib väga raamatuid lugeda ja on suur lugemise fänn. “Tavaliselt ei olnud selle jaoks aega ja jõudsin raamatuid lugeda vaid puhkusel olles, aga praegu on olnud raamatute jaoks mõnusalt aega. Mulle meeldivad erinevad raamatud, lihtsalt hästi kirjutatud. Võin lugeda elulugusid ja vahel isegi romaane.” “Ainsad raamatud, mida ma ei loe, on ajaloolised. Kui on liiga palju aastaarve, siis see mind väga ei huvita,” naljatleb ta.

Muusik jagab rõõmusõnumit ka Facebookis. "Mul tuleb raamat välja! Ma olen nii põnevil, et Tiina Ristimets ja kirjastus Pilgrim võtsid mind oma tiiva alla ja juba varsti saab lugeda minu esimest raamatut. See mõte istus mul peas umbes kolm aastat ja nüüd minu väike salasoov saabki teoks. Wiiiiiii! Kindlasti hoian teid selle huvitava protsessiga kursis," kirjutab Tanja.