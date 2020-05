Ohhoo! Tanja Mihhailova-Saar hakkab raamatut kirjutama: ma olen nii põnevil 

"Mul tuleb raamat välja! Ma olen nii põnevil, et Tiina Ristimets ja kirjastus Pilgrim võtsid mind oma tiiva alla ja juba varsti saab lugeda minu esimest raamatut. See mõte istus mul peas umbes kolm aastat ja nüüd minu väike salasoov saabki teoks. Wiiiiiii! Kindlasti hoian teid selle huvitava protsessiga kursis," lisab ta.

Veidi aega tagasi avaldas Tanja Instagramis, et kirjutas alla ühele põnevale projektile. Mis see on, jäi sel hetkel siiski saladuseks. "Ma olen väga põnevil. Kirjutasin täna ühele projektile alla! Mis teie arvates see võiks olla?" kirjutas ta. "See on minu jaoks täiesti esmakordne kogemus ja ei ole lavaga seotud," lisas ta.