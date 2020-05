„PORTS POSITIIVSET“ | Mentoolimaitse on minevik, Eurovisioni nädal jättis aga hea meki suhu! 

Kuuendat osa alustame tagasivaatega maikuule, kuhu jätsid aktiivsemad inimesed ohtralt kaloreid. Näiteks virtuaaljooksul osaledes. Kui juba tervislike eluviiside lainel oleme, siis siit ka hea uudis suitsetajatele, kes siiani imenud mentooliga patupulki – alates kolmapäevast on need keelatud. Mis tähendab, et õige aeg on suitsetamisest loobuda! Niisiis mentoolimaitse on minevik. Eurovisioni erisaade tõi aga suhu Euroopa suurima lauluvõistluse meki!