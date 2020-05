Inimesed Aivar Mäe: ma ei luba teatritöötajaid kuhugi mujale tööle Toimetas Terttu Jazepov , täna, 13:36 Jaga: M

Aivar Mäe Foto: Stanislav Moshkov

Rahvusooper Estonia peadirektor Aivar Mäe tõdeb, et teatrit võib järgmisel poolaastal tabada koondamislaine, kuid numbritest on praegu vara rääkida. "Ma arvan, et keegi ei pääse sellest, ka meie," ütleb ta.