Oscarite jagamine lükkub tõenäoliselt edasi 

Järgmise aasta Oscarite gala peaks toimuma 28. veebruaril, kuid Ameerika filmindusväljaanne Variety kirjutab anonüümsetele allikatele viidates, et kuldmehikesi jagav Academy of Motion Picture Arts and Sciences lükkab tseremoonia tõenäoliselt edasi. Ametlikke arutelusid polevat siiski veel toimunud, kuid eriolukorra tõttu filmimaailma haaranud kaose tõttu tundub gala edasilükkamine reaalne.