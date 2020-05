Lauri Saatpalu Dagö uuest albumist: pole päris nii, et võtad suvalised eri aegadel valminud laulud ja teed nendest mingi rea 

Solist Lauri Saatpalu tõdeb, et uue albumi ilmumine ei tekita enam nii suurt elevust kui esimese plaadi puhul. „Minus tekitab see tunde, et oled mingisuguse teosega hakkama saanud. Esimest armastust küll mäletad, aga seda ei tule enam kunagi tagasi.“

Eelmine Dagö album ilmus üheksa aastat tagasi. Lauri selgitab, millest pikk paus tekkis. „Ega me Peetriga ole siis ainult Dagö. Meil on oma elu, tegemised, tahtmised ja teatriprojektid. Järelikult oli seda aega vaja. Nüüd oli jälle aeg ja tekkis mõte, kuidas uut albumit teha. Albumi tegemine pole päris nii, et võtad suvalised eri aegadel valminud laulud ja teed nendest mingi rea. Ka nii võib teha, see pole halvem, aga meil tekkis mingi idee, kuidas teha.“