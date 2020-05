KUULA | Púr Múdd üllatab mõnusalt suvise singliga „Higher“  

Lugu on valmis olnud juba päris pikalt, kuid oodanud õiget ajahetke ja plaadifirmat, kellega koos lugu välja lasta. Loo kirjutamise protsessis osales ka koosseisu liikme Oliveri lähedane inimene. "Loo teeb eriliseks ka see, et esmakordselt on Púr Múddi loole kirjutanud sõnad minu abikaasa Joanna Rõõmus," sõnab duo liige Oliver Rõõmus.

Púr Múdd on sellel aastal jõudnud inimesteni tuua juba kaks singlit, milleks olid "Ooh Aah" ja "Get Away". Täna ilmunud "Higher" on nüüdseks juba kolmas sellel aastal välja tulnud lugu ning poisid lubavad, et see ei jää sellel aastal sugugi viimaseks looks. "Me oleme nüüd pikalt istunud stuudios ja teinud uut muusikat, seega on kokku kogunenud palju lugusid, mis inimesteni veel jõudnud pole," ütleb Joonatan. "Lubame, et mõned neist lugudest ilmuvad ka kindlasti veel sellel aastal," lisab Oliver.