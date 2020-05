ELA KAASA! Púr Múdd tähistab uut singlit veebikontserdiga erilisest kohast 

Kuna sõna "Higher" tähendab eesti keeles kõrgem, on ka kontserdi eriline asukoht inspireeritud just loo pealkirjast. "Ütleme vihjeks, et kontserdi asukohaks on üks Tallinna kesklinnas asuv tuntud hoone, kust on näha nii ilusat linna- kui ka merevaadet," kirjeldab duo liige Oliver Rõõmus kontserdi asukohta.