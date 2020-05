Inimesed Jüri Lumiste: „Raine Loo oli võluv, olgugi, et ta oli minust tükk maad vanem - ta oli vaieldamatult võluv naine.“ Aigi Viira , täna, 10:06 Jaga: M

Raine Loo Foto: Foto Tallinnfilm / Filmiarhiiv

„Rainel ei olnud midagi selle vastu, et ta on isemoodi, ta oli rõõmuga teistmoodi,“ mõtiskleb näitleja ja lavastaja Jüri Lumiste näitlejanna Raine Loo kohta, kes mõjus alati ebamaisena. Nii elus kui laval. Nagu ei olekski ta pärit siinsest maailmast, vaid teisest reaalsusest. Võiks arvata, et näitleja jaoks on ebamaisus ja teistmoodi-olek taeva kingitus, kuid Lumiste päris nii ei mõtle: „Ta sattus otsapidi ka mittemõistmisele. Need, kes teda ei tundnud, võib-olla pisut võõristasid.“