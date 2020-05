Mary-Kate Olseni ja Sarkozy venna abielu hukutas erimeelsus väga tähtsas küsimuses 

"Mõned aastad tagasi polnud lapsesaamine Mary-Kate'i jaoks prioriteet," paljastab People'i allikas. "Aga see on muutunud." Plikapõlves koos oma kaksikõe Ashleyga tänu seriaalile "Lastega kodus" üle maailma kuulsaks saanud Mary-Kate oli Olivier'sse armudes pöialliisilik lapsnaine. Nüüd, kaheksa aastat hiljem, on tema ellusuhtumine ja unistused muutunud. "Mary-Kate arvas, et Olivier annab [laste koha pealt] järele, aga seda ei juhtunud."

Abikaasade suhted on nii teravaks läinud, et Sarkozy on ähvardanud Olseni nende New Yorgi lukskorterist välja visata. Mary-Kate püüdis New Yorgi kohtusse kiirlahutust sisse anda, ahastades, et jääb muidu peavarjuta - eriolukorra ajal on kolimine äärmiselt komplitseeritud - , kuid kohtus ei võtnud lahutust menetlusse.