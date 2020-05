Abikaasa hüljanud Megan Fox mängib oma uue meessõbra muusikavideos 

Kõlakad Foxi ja Greeni abielu karilejooksust said uue hoo sisse eelmisel nädalal, kui Megan tabati räppari seltsis autoga sõitmas ja poodlemas. Green (46) tunnistas esmaspäeval oma podcast'is, et nende abielu on tõepoolest läbi. Megan olevat temast kaugenenud mullustel filmivõtetel (kus osales ka räpistaar) - kodumaale naastes tunnistanud näitlejanna, et tundis end üksi olles rohkem endana kui abielus olles. Brian andis oma kolme lapse emale (näitlejapaari pojad on vanuses 3, 6 ja 7 eluaastat) hingamisruumi, lootes, et nende suhted paranevad. Kuid abielust ei saanud enam asja.