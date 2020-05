Tore uudis! Sandra Nurmsalu perre sündis tütar  

Sandra on intervjusu Õhtulehele rääkinud, et laste kasvatamisel on oluline olla aus ning lapse mure ära kuulata ja teda mõista. "Ma võin olla üsna kindel, et mu lapsed ei lähe iialgi teisi narrima, norima, lööma – me alati püüame panna nad vaatama maailma mitte ainult enda mättalt, vaid mõistmise ja kaastundega kõige elava ja ümbritseva vastu. Kasvatame oma lapsi ühiselt ja üksmeelselt, ei ole nii, et kõik on ema kanda."