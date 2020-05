Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas preestri pärandus pidi aitama tõde levitada 

Paraku ei olnud õilsal tõeideel antud kunagi teoks saada. 1940. aasta kevadtalvel pidi Uus Eesti kirjutama: preester Vaaraski testamendi täitmisest ei ole midagi välja tulnud. Pärandus on sulanud kokku ja koormatud viimse piirini võlgadega. „Siseminister otsustas asja lõpetada ja soovitas, et testamendiga annetatud vara läheks mõne teise sihtasutuse juurde,“ teatab ajaleht, kuid tunnistab, et advokaat, kes pärandust hooldab, ei ole siseministriga nõus ja tahab ikkagi tõelaste sihtasutust ellu kutsuda.