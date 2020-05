Head meelt, Vormsi enn! 

„Ootamatult lahkus abikaasa, isa ja vanaisa, suur looduse-, jazzi-, kunsti- ja filmisõber Enn Mikker. Ta palus end kutsuda lihtsalt Vormsi ennuks,“ andis Anne Erm eile teada oma abikaasa igavikku lahkumisest. Et tema eesnime kirjutataks alati just väikse tähega, on olnud teadjamehe enda soov. Ta on seda põhjendanud piisavalt suure ego puudumisega.