GALERII | Silvia Pärmann pildistas 11 riiki, mida pole ametlikult olemas 

Kokku leiab näituselt töid 11 kohast, mille hulgast on nii Eestiga kunagi ühte saatust jaganud Abhaasia, Mägi-Karabahh ja Tšetšeenia kui ka palju eksootilisemalt kõlavad Somaalimaa ja Lääne-Sahara ning puhkuserõõme tõotav Põhja-Küpros.

Enamusel nendest paikadest, kuhu näituse tööd vaataja lennutavad, on küll kõik iseseisva riigi tunnused – neil on selged piirid ja oma valitsused, sageli ka oma valuuta ja sõjavägi, mõnikord väljastavad nad isegi viisad ja löövad piiriületusel templi passi – kuid neid riike ei ole ametlikult olemas.

Näitusel avaneb vaataja ees maailm, kus on puudu küll rahvusvahelisest tunnustusest ja ÜRO liikmestaatusest, aga ei ole puudust inimestest, visioonidest ja unistustest. Koos küladega, kuhu keegi enam kunagi tagasi ei koli, on need inimesed ja unistused nüüd näituse külastajate ees.