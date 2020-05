Sarah Jessica Parker tähistas 23. pulma-aastapäeva 

Sarah'l ja temast kolm aastat vanemal Matthew'l on kolm last: 17aastane James ja kümneaastased kaksikud Marion ja Tabitha. Näitlejapaar abiellus 1997. aastal Manhattanil, tseremoonia viis läbi Brodericki vaimulikust õde Janet Broderick Kraft. Tulevased abikaasad olid tutvunud Parkeri venna kaudu.

Aastatel 1984-1991 oli Parkeri kallim olnud Robert Downey juunior. Näitlejanna on tõdenud, et nende suhteid tumestas Roberti narkosõltuvus. "Uskusin, et olen inimene, kes hoiab teda koos." Hiljem kurameeris Sarah Jessica põgusalt John F. Kennedy juunioriga.