Soomlaste jaoks oli Vormsi Enn ülikõva tüüp – ikkagi ainus mees, kel oli omanimeline õlu! 

Tammik räägib, et Enn oli kevadest sügiseni ikka Vormsil – saarel ta pühapäeval 76aastasena siit ilmast ka lahkus.

Viis aastat tagasi pidigi Tammik Ennuga ühendust võtma, sest tahtis pruulida uue õlle. „Ma mõtlesin, et mis on Vormsist midagi sellist, mis inimestele meelde jääb. Enn! Võtsin telefoni ja helistasin, et Enn, teeme sulle omanimelise õlle. Ei-ei-ei-ei-ei, ega ma mingi edev inimene ole, vastas. Rääkisin talle loo ära, lasin paar päeva mööda minna ja helistasin uuesti, et teeme. No okei, räägime sellest, oli ta nõus.“

Tammiku sõnul Enn lõpuks pikka veenmist ei vajanud. Küll aga seadis mees märjukesele kindlad reeglid. „Ta ütles, et tal on kolm etalonõlut, proovigu ma need ära ja ta tahtis, et see õlu oleks selline, kus on kõik need etalonid ühes. Vantsisin poodi ja hankisin pudelid: üks oli venelaste Žiguli, teine jaapanlaste Asahi Super Dry ja kolmandat ma enam ei mäleta. Maitsesin ära ja sain aru, et need on omavahel vastuolus ja ühte potti kõiki panna ei saa.“

Lõpuks tegigi Tammik lihtsalt õlle, mis tema arvates Ennu olemust tabas – ja midagi üritas ta sinna ikka ka seatud sihtidest lisada. „Ajasin pudelisse ja andsin Ennule, et proovi! Enn siis võttis. Ta suur õlletarbija polnud, kui üldse, aga tal tulid sõbrad külla, kes kiitsid selle heaks. Enn oli väga rahul,“ meenutab pruulmeister. „Läks vist kaks aastat mööda, enne kui ma julgesin Ennule öelda, et ma maitsesin need etalonid ära, aga lõpuks tegin ikka oma maitse järgi.“