Eesti jazzmuusikud meenutavad Vormsi Ennu: ta oli suur osa Jazzkaarest! 

„Mäletan Ennu juba lapsepõlvest, kui sattusin Jazzkaarele. Olin siis 15aastane. Mäletan, kuidas ta, mustad prillid ees, kontserti nautis,“ räägib jazzlaulja Sofia Rubina-Hunter. „Enamasti olengi teda näinud just Jazzkaarel. Ta on alati meid (jazzilauljaid - toim.) ja meie muusikat toetanud. Festivalil ta alati teretas ja oli äge kuju. Kui oli mõni lahe kontsert, siis pärast alati muljetasime. Ma usun, et ta oli oma energiaga suur osa Jazzkaarest!“