Laine Randjärv: ka rasketel aegadel oli Enn positiivne ja ütles: "Ei ole midagi, pea vastu!" 

Laine lisab, et Enn oli tema suhtes erakordselt heatahtlik. “Ka rasketel aegadel, kui arutasime mingeid teemasid, oli ta alati positiivne ja ütles: “Ei ole midagi, pea vastu!” Ma kohtusin temaga küll harva, aga mul oli alati tunne, et ta on siiski hästi lähedane,” räägib ta.

“Mäletan, et 2010. aastal käisime kooriga Vormsil ja loomulikult tegime ka saarel matka. Ja otsisime välja, kus see Enn siis elab,” muigab Laine. “Me ei käinud sees, küll aga käisime ümber tema krundi. See oli üsna värvikalt kujundatud, aed ja värav olid küllatlki teistsugused ja atmosfäär müstiline - väga Vormsi Ennu moodi.” meenutab Randjärv. Tol ajal Laine Ennu isiklikult ei tundnud, et oleks koputanud uksele ja öelnud: “Tere, Enn!” Esimest korda kohtusid nad aasta hiljem Jazzkaarel. “Mäletan, et vahepausil istusime kohvikus ja rääkisime sõbralikult juttu,” lisab Laine.