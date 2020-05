VORMSI ENNU ELURING. Vahur Kersna: „Kuna, kus ja kellena on Sinu järgmine tulemine?“ 

Tagasi sõpruse juurte juurde. „Ennu esinemine oli sedavõrd vägev ja mõjus, et ainult mälupildile toetudes maalis minu toonane naabrimees, väga kõva energeetilise power'iga kunstnik Lembit Kiison ennust pildi, mille ma temalt ära ostsin. Minu „Pealtnägija“-aastatel rippus taies meie töötoas. Andis mõtetele väge ning hirmutas tõsiselt tuppa sattunud nõrganärvilisi,“ muigab Kersna. „Nüüd seisab pilt juba aastaid mul laos, sest koduseintel pole talle seda päris õiget ega väärikat kohta. Seega – kui keegi hardcore ennu fänn usub, et suudab sellest pildist kiirguva võimsa energia enda kasuks pöörata – see maal on müügis!“