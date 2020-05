Leonhard Lapin: Vormsi Enn oli fantaasiarikas inimene, kes armastas loovat sfääri 

Lapin räägib, et Enn oli juba tol ajal eripärane ja ekstravagantne mees. „Ta äratas tähelepanu, kuigi ta ise otseselt ju loominguga ei tegelenud. Aga Muhu saarel ei õnnestunud mul käia, tol ajal oli sinna lubadeta võimatu pääseda, nii et põhiliselt puutusimegi kokku Tallinnas. Enn oli igati meeldiv inimene, aga tavakodanikuga võrreldes muidugi erinev, sest teda huvitas maailma müstiline pool,“ meenutab ta.

„Iseloomult oli ta väga kõva suhtleja. Enn käis kõikvõimalikel üritustel, olid need seotud siis muusika, kirjanduse või kunstiga. Ta tundis kõikide loovate valdkondade vastu huvi. Ebatavaliste asjadega, mida võib nimetada mingil määral ka müstiliseks, ta alguses ei tegelenud. Kui ta läks Vormsi saarele elama, hakkasid ilmnema tema huvid ka selliste asjade vastu,“ jutustab kunstnik.

„Rääkisime maast ja ilmast, aga maagiliste rituaalidega me ei tegelenud, sest olen esoteerilise maailmaga päris hästi kursis ja minuga ta mingisuguseid trikke ei teinud ega hakanud midagi pähe määrima. Kuid teadsin, et ta korraldas saarel igasuguseid maagilisi rituaale, sageli noorte daamidega. Eks ta ajas noortele lihtsameelsetele daamidele rohkem igasugust udu. Mul on isegi raske öelda, kui palju oli tema jutust selline, mida ta ise läbi elas ja tundis, aga seal oli ka palju fantaasiat. Ta ei bluffinud, vaid oli fantaasiarikas inimene, kes armastas loovat sfääri,“ räägib Lapin.