„Avatari“ lavastaja ja ta naine tahavad tütre sõbranna eestkostjateks hakata 

Kolme teismelise tütrega abielupaar ütleb ajakirja People valdusesse jõudnud kohtupabereis, et kõnealune tüdruk elas kuni eelmise aasta septembrini New Yorgis koos oma bioloogiliste vanematega. Ent poolteist aastat tagasi tekkinud tüdruku vanematel terviseprobleemid ja majanduslikud raskused, mis muutsid tütre eest hoolitsemise järjest raskemaks.

Septembrist alates elab tüdruk Cameronide California kodus. Ta käib Suzy Amis Cameroni asutatud erakoolis MUSE. Kuulus paar kinnitab, et nad pakuvad tüdrukule elutervet ja stabiilset kodust keskkonda ning hoolitsevad tema eest nagu oma lihaste laste eest. Tüdruk olevat Cameronide käe all õitsele puhkenud ning soovivat, et James ja Suzy edaspidigi tema eest hoolitseksid - mõistagi oma lihaste vanemate ja vanavanemate loal.

Cameronid paluvad ajutise eestkoste kehtestamist, et nad saaksid tüdrukuga reisida nii väljaspool koduosariiki kui ka välismaal. Režissöör on juba mitu aastat olnud hõivatud "Avatari" järgede väntamisega. Eelmisest kevadest saadik on võttepaigaks olnud Uus-Meremaa.