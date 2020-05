Eesti death metal bänd Intrepid: esimesel korral, kui meie muusikat kuulad, lähevad ilmselt kõrvad lukku 

Bändi asutajaliige Simo Atso tõdeb, et alguses ei pidanud nad üldse death metal bänd olema. “Aga siis käisin ühel death DTA kontserdil, mis oli muuhulgas esimene kokkupuude selle žanriga. See oli minu jaoks nii äge, et hakkasin žanri kohta rohkem uurima ja otsustasime, et teeme hoopis death metal`it,” meenutab ta. 2017. aastal oli Intrepidi kõige esimene kontsert.

“Death metal`i eeldus on, et oskad mõelda muusikaliselt ja asjad täiendaksid üksteist. Kui ma kirjutan lugusid, tahan alati, et trummid, kitarr ja vokaal oleksid omavahel sünergias - see on kontrollitud kaos,” arvab Simo. “Lisaks sellele on death metal`i mõte ülim positiivsus, mingit viha ei ole. Agressiivsus on üks asi, aga kui tuled meie kontserdile, siis sa ei tohiks sealt halva tujuga ära minna.”

Death metal`it ei ole võimalik teha lihtsalt raha või kuulsuse pärast

Intrepidi suurteks eeskujudeks Eestis on death metal bändid Catafalc ja Aggressor. “Need bändid on juba ammu enne meie sündi tegutsenud ja Intrepid üritab nende jälgedes käia,” räägib Madis. “Ka meie ideed tekivad enamasti, kui kuulame mõnda teist bändi ja näeme, et tahaksime sarnast asja teha. Me ei sihi, et oleksime maailma originaalseim bänd, eelkõige tahame jäljendada oma eeskujusid, lisab Simo.

Intrepid avaldas selle aasta märtsis ka oma debüütalbumi “Unused Imaginative Capacity”. Bändi kitarrist Simo räägib, et protsess algas juba 2017. aastal. “Läksin koju ja hakkasin demosid tegema: valmisid esimesed käigud ja jupikesed, mida albumil on kuulda,” kirjeldab ta. “Stuudiosse minek lükkus aga seetõttu edasi, et tahtsime olla kindlad, et suudame anda tipptasemel kontserte.” Atso lisab, et albumi valmimisel üritasid nad kompida oma muusikalisi piire, näiteks “Insidious Plague” on üks lugu, mis oli artistide jaoks suur katsumus. “Albumi valmimine võttis tohutult kaua aega , aga lõpuks jõudsime soovitud tulemuseni. Me ei tahtnud teha midagi, mis oleks liiga lihvitud, soovisime jätta kõige ausama mulje endast: sellest, kuidas kõlame live`s ja prooviruumis.”

Bändilikmed räägivad, et esinemisi ülemäära palju ei ole. “Eesti on väike ja sellise nišitootega igal nädalavahetusel esinemas käia ei ole võimalik,” ütleb Madis. “Death metal`it ei ole võimalik teha lihtsalt raha või kuulsuse pärast. Kõik, kes seda teevad, peavad seda ka nautima. Meie väga naudime seda, mida teeme!” arvab Villem.