Printsess Eugenie äi vaakus koroonaviiruse tõttu nädalaid hinge 

Prints Andrew' ja hertsoginna Fergie noorema tütre Eugenie meheisa George (71) veetis koroonaviiruse tõttu haiglas üheksa nädalat. Daily Telegraphi teatel oli printsessile korduvalt öeldud, et ta valmistuks kõige hullemaks. Brooksbanki seisund oli raske - ta oli koguni viis nädalat hingamisaparaadi küljes ja talle tehti trahheostoomia. Nüüdseks on George kosunud ja tänab Telegraphi veergudel meditsiinitöötajaid kõigest südamest.

"See, kuidas mind raviti, oli vapustav. Ükski mu soov polnud täitmiseks liiga vaevarikas ja mitte ühelgi hetkel ei tekkinud mul tunnet, et arste või õdesid napib või et haigla on üle koormatud. Pole kahtlust, et olen elus ainult tänu neile."