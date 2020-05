„Mul on hea meel tuua kuulajateni midagi täiesti uut ja suvist. „Playing Games“ räägib armastusest kui mängust, mida sümboliseerivad muusikavideos mängukaardid. Tõelise armastuse leidmine võib olla pikk retk ning vahel võib sinna teele sattuda takistusi ja tunnetega mängimist. Muusikavideos otsin mina seda armastust, kuid satun selle mängu ohvriks. Kõlaliselt on „Playing Games“ kindlasti minu kõige kaasaegsem ja raadiolikum lugu ja ootan huviga, kuidas inimesed selle vastu võtavad", räägib Inger.

Loo kaasautor ja produtsent Karl-Ander Reismann, kes on Ingeriga ligi kaks aastat koostööd teinud, sõnab, et artisti lugude kõlapilt läheb iga lauluga huvitavamaks ja mitmekesisemaks. „Oleme liikunud Ingeri algsest folgilikust stiilist rohkem raadiolikuma ja popima muusika poole. Ingeri näol on kindlasti on tegemist ühe huvitavama ja erilisema Eesti artistiga. Ingeri-laadset unikaalset lauluhäält on ka maailma mastaabis raske leida.“