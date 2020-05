Lauljanna Sia adopteeris kaks 18aastast poissi! 

Sia rääkis Sirius XMi saates "The Morning Mash Up", et adopteeris mullu üksikemana kaks 18aastast poissi, kes on nüüdseks 19. "Nad hakkasid eestkostesüsteemist välja kasvama. Ja ma armastan neid."

Lauljanna tunnistas, et koroonapandeemia ajal pole nende elu lihtne olnud: iseäranis ühel poisil on olnud raskusi kodus püsimisega. "Nende mõlema jaoks on see üsna raske olnud, ühel raskemgi. Aga nad mõlemad tegelevad praegu asjadega, mis mõjuvad neile hästi ja millest on palju kasu," rääkis Sia ja lisas, et õppetööst on poistele palju kasu.