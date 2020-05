Jude Law saab kuuenda lapse 

Law ja kaunis äripsühholoogia spetsialist abiellusid mullu 1. mail. Esmakordselt oli neid koos nähtud 2015. aastal Hay kirjandusfestivalidel. Law'l on seljataga abielu näitleja ja pesudisaineri Sadie Frostiga. Neil on kolm last. Lisaks on Jude'il vahepealsest vaba mehe eluperioodist kaks vallastütart: ühe tõi 2009. aastal ilmale Ameerika modell Samantha Burke, teise 2015. aastal Catherine Hardingi nimeline noor naine.

Kuu aega tagasi ütles Jude ühes intervjuus, et lapsi võiks tal olla rohkemgi. "Miks mitte? Mul on väga vedanud, et olen koos inimesega, keda pööraselt armastan." Law lisas: "Mul pole elu sees nii lõbus olnud. Meil on ääretult stabiilne ja eluterve, imeline pereelu ning selle juurde kuuluvad mu lapsed, kes on noored täiskasvanud, ning väiksemad lapsed on üksainus rõõm ja lust."