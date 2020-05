Madli Vilsar: ma ei viitsi enam varjata tundeid, mida on tekitanud aastatepikkune põdemine kehakaalu pärast 

"See on täiesti normaalne, et olenevalt nurkadest ja asendist tundub ka piltidel sinu keha erinev. Kas või need kaks pilti, mis on tehtud paarisekundiliste vahedega. Aastaid tagasi oleks ma postitanud vaid ühe neist, teadagi millise, aga nüüd saate mõlemad. See pole üldse paha pilt, mõlemad on väga okeid ja ma lihtsalt ei viitsi enam varjata ja hoida endas neid tundeid, mida see kaalu pärast põdemine on minuga läbi aastate teinud," kirjutab ta Instagramis.

Madli tõdeb, et tee iseendani on käänuline ja auklik ning alati ei lähe kõik nii, nagu tahaks. "Inimeste kehatüübid on nii erinevad ning kogu aeg selle kallal võtmine hakkab ka kõige tugevamatele ajudele ja nad ei vääri seda. Nähes sedagi, kui paljude jaoks on see enne suve kõige laastavam, sest pole "jõutud suvevormi". Need kritiseerijad on nii lähedased kui ka inimesed online'is, sest ta pole täpselt nii, nagu sina tahad. Neile tahaks öelda, et tegele iseendaga ja enda mina-pildi parandamisega, sest need, kes on rahul iseendaga, ei tahaks kunagi teisi alavääristama minna."