„SÄRTSUMINUTID“ | "Liblikas" ehk vaagna väristamine aitab väljutada frustratsiooni 

Kolmapäev on täitsa tore päev. Nädala selgroog saab murtud. Tänane harjutus kannab nime "Liblikas". Harjutus on pisut raske, kuid mõjub toniseerivalt vaagnalihastele. Aitab kehast väljutada frustratsiooni. "Ära joogaga üle pinguta. Less is more," tuletab joogaguru Tiit Trofimov meelde. "Eesmärk pole iga hinna eest endale jalg kaela taha saada." Tiidu jutust selgub ka miks soovivad naised ja mehed tihtipeale eraldi joogatundides käia.

