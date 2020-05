Saund Rammstein tuleb siiski Tallinnasse! Aga järgmisel aastal samal ajal Ohtuleht.ee , täna, 17:19 Jaga: M

Rammstein Foto: ARNO SAAR

Paljud kontserdid ja festivalid on sel suvel ära jäänud või järgmisesse aastasse lükkunud. Suur küsimärk seisis ka 21. juulil lauluväljakul toimuma pidanud Rammsteini kohal ja nüüd on kindel, et bänd siiski tuleb Tallinnasse. Lihtsalt järgmisel aastal.