Mikk Targo meenutab 16aastase Koit Toomega reisimist: tal olid kaasas sugulastelt laenatud kaks numbrit suurem pintsak ja ujumispüksid 

"1995. aastal helises minu stuudios telefon. "No tere Mikk, Antero Päiväläinen siinpool, olen Jakartas ja organiseerin laulufestivali. Meil hüppas üks riik alt ära, kas sul on mõnda head lauljat, kellega kohe siia lennata ja Eestit esindada? Ahjaa, välja peaksite lendama ülehomme - kõik on makstud!"," meenutab Targo Facebooki postituses.

"Olin just alustanud Koit Toomega Code One'i ja isegi "On küll hilja" oli just valminud, kuid mitte veel eetris. Vastasin, et mul on üks noor kutt ja uurin asja. See noor kutt oli muidugi Koit, aga vaid 16aastane!" ütleb Mikk, et nii Koidu kui ka tema vanematega räägiti asjad selgeks, ühe päevaga võluti Toomele ka pass ja oligi minek. Kuhu täpsemalt ja mis toimuma hakkab, ei teadnud nad kumbki. "Noodid kaasas, Koidul ka sugulastelt laenatud kaks numbrit suurem pintsak ja ujumispüksid," lisab ta.