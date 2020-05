Saund KISMA: Tekashi 6ix9ine väidab, et Justin ja Ariana said esikoha ebaausal teel Toimetas Triin Tael , täna, 16:28 Jaga: M

Tekashi 6ix9ine Foto: AP/Scanpix

Popmuusikamaailmas on vallandunud kisma: räppar Tekashi 6ix9ine väidab, et Ariana Grande ja Justin Bieber on oma singliga "Stuck With U" USA edetabeli esikohal üksnes oma paksule rahakotile.