Katre Jaani: olin vastu, et Getter superstaarisaates osaleks 

Getter otsustas superstaarisaatesse minna 15aastaselt. Tema ema oli küll plaanist teadlik, kuid lootis viimase hetkeni, et tütar muudab meelt, sest arvas, et Getter on veel liiga noor ja ei julge ka seal suud lahti teha. "Mina olin selle vastu. Ütlesin, et ta on liiga noor, sest teadsin, kuhu maailma ta läheb. Ma ütlesin, et tead, Mihkel Raud sööb su nüüd küll ära," meenutab Katre Vikerraadio saates "Käbi ei kuku...".