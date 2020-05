Sünne Valtri: autogramme küsitakse igal pool, reeglina on naised julgemad 

Naine meenutas, et autogrammide küsimist tuleb ikka ette ja igal pool. „Reeglina naised on julgemad. On neid, kes jooksevad Selveris pikali ja hüüavad üle ostusaali: „Sünne!“ Mul laps katab siis silmad ära ja ütleb: „Kui piinlik…“.“

Naine tõdes, et ette on tulnud ka juhuseid, kus autogramme tullakse küsima ajal, mis ei pruugi kõige sobivam olla. „Aga kui inimene on võtnud julguse kokku ja tuleb, siis sa kedagi ära ei saada ju.“

Kaks kuud kestnud eriolukord on möödas ning selle aja jooksul tegid paljud ootamatult tööta jäänud muusikud veebikontserte. Sünne selle trendiga aga kaasa ei läinud. „Ma tahaks ikka oma publikule silma vaadata. Teine põhjus on see, et nii paljud hakkasid neid äkki tegema ja mulle ei meeldi teha asju, mida kõik teevad. Ootan rahulikult ära, millal lavale lastakse.“ Viimase kontserdi andis Sünne 7. märtsil ning järgmine ülesastumine leiab aset 4. juulil Põltsamaa lossihoovis. Saatejuhid uurisid Sünnelt ka, kui ta peaks ootamatult praegu ühte poodi karantiini jääma, siis mis pood see oleks. „Et see aeg võimalikult lõbusalt mööda saata, läheks ma kuhugi veinipoodi,“ naeris Sünne.

Muidugi ei mindud mööda ka Eurovisioni ärajäämisest. „Oeh, Uku…“ ohkas Sünne. „Ma ei tea, mis jõud see on, mis Ukut tagasi hoiab. Loodan, et see jõud ükspäev murdub, sest Uku näeb nii palju vaeva, et ta võiks ometigi pääseda rahvusvahelistele lavadele, kuhu ta tahab minna.“ Sünne leiab, et Ukule kingitud järgmise aasta „Eesti laulu“ poolfinaalikoht õigustab ennast. „Mina ei sooviks, et keegi mulle finaalikoha kingiks. See on siiski töö ja kui teed tohutult tööd, tahaks ma näha autentset tulemust, mitte halastussurma,“ sõnas lauljatar.