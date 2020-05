Ohoo! Harryl ja Meghanil on kuulus naabrinna, kes neile hüva nõu jagab 

Väidetavalt sõbrunesid nad 2018. aastal seoses heategevusüritusega. Adele elab juba pikemat aega Los Angeleses. Nüüd, kus prints Harry ja tema abikaasa kolisid elama filmistaar Tyler Perry hiiglaslikku häärberisse, on nende suhtlus Adele'iga aktiveerunud.

Lauljatar elab Sussexi hertsogipaarist vaid mõneminutilise autosõidu kaugusel ning sõitvat tihti läbi, et juttu ajada. Väidetavalt on Adele neile jaganud nõuandeid, kus käia ning kuidas võimalikult tähelepandamatuks jääda. Nelja-aastase poja Angelo emana olevat lauljatar Meghanile juba soovitanud Archie'le sobivat kooligi. Sellega on siiski veel aega - poiss sai alles aastaseks.