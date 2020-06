„PUUDUTA MIND“ 138. SAADE | Valgusema Amaryllise arvates sünnib Eestisse rohkem valguslapsi kui mujale. Miks? 

Kuidas saad inimkonnale kasulik olla?

Minu üheks aktiivseks missiooniks praegusel hetkel on kõik, mis seondub lastega tegelemisega. See tähendab ka nende jaoks sobiliku keskkonna loomist siin ühiskonnas. Olen ka teetatervendamise meditatsioonitehnika instruktor. Tegelen ja viin läbi ka meditatsioone, mis häälestab keha ja alateadvust ning toob ellu tugevate taotluste abil uusi muutuseid. Soovin jagada inimestega teavet, mis mind ennast kõnetab ning paneb sügavamalt mõtlema, ajendab rohkem otsima ja iseend proovile panema. Kõnelen ja kirjutan siis, kui tunnen et on vaja. Räägin seda, mida tunnen, et pean rääkima.

Kuna tume ajastu on lõpujärgul, leian, et on ülioluline ühendada omavahel jõud. Küll igaüks leiab midagi kasulikku just siis, kui talle vaja on. kas minu või kellegi teise jutustustest.

"Puuduta mind" - Adeline Virve Amaryllis; Anu Saagim; Sirje Presnal Foto: Mari Luud

Amaryllisega räägime saates:

Millised need uue ajastu lapsed on? Kuidas ema-isa aru saavad, et tegemist on valguslapsega.