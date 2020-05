Hard Rock Laagri korraldaja: kindel on, et saame sel aastal ürituse teha ainult Eesti bändidega 

"On tulnud üldised juhised. Kindel on, et saame sel aastal teha ürituse ainult Eesti bändidega, mis on võib-olla minu jaoks kõige suurem emotsionaalne löök. Lisaks peame me piirama ka külaliste-osavõtjate arvu tuhande peale,” räägib ürituse peakorraldaja Kaido Haavandi Rock FM-ile antud intervjuus.