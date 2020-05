PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 20. mai 

Palju õnne, Sõnn või Kaksikud! Uuel eluaastal tuleb su ellu palju uusi inimesi – sul on vaja olla piisavalt tark, et parimatega neist tõeliselt sõbraks saada. Tööalased väljavaated on suurepärased juhul, kui teed loomingulist tööd. Väga võimalik, et senisest hobist saab välja arendada sissetulekuallika.