PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 19. mai 

Lõvi

23. juuli – 22. august

Elu on huvitav – aeg viib sind kokku põnevate inimestega, kes tutvustavad sind teemadega, millest sul varem aimugi polnud, ent mis meeliköitvad tunduvad.

Neitsi

23. august – 22. september

Suhete teema on esiplaanil. Kindlasti on eelisseisus need Neitsid, kes on enesele selle ainsa ja õige juba leidnud. Lihtne on ühiseid teemasid ja köitvaid tegevusi leida.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Sul on kõrged ootused. Keegi on vihjanud, et tahaks selle aja sinuga veeta, aga kus ta siis nüüd ometi on? Ära lase oma plaanidel teiste inimeste tujudest sõltuda!

Skorpion

24. oktoober – 21. november