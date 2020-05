„PUUDUTA MIND“ 134. SAADE | Doula Ann Vool: kodus sünnitamine on väestav ja ilus kogemus 

Kõiki saateid on võimalik kuulata ja alla laadida hiljem ka Soundcloudist SIIT!

"Puuduta mind" - Ann Vool; Anu Saagim; Sirje Presnal Foto: Mari Luud

Minu teekond doulaks algas minu enda esimese lapse kodus sünnitamisega, mis oli väestav ja ilus kogemus. Sealt edasi läksingi õppima doulaks, kus süvenes veelgi minu veendumus, et soovin aidata beebisid ja emasid võimalikult leebe sünnikogemuse saavutamisel. Minu teise lapse sünd oli samuti väga kerge ja nauditav, mis kinnitas taaskord teadlikkuse ja turvatunde olulisust. Sünnitus on elu üks olulisemaid hetki ja vajab meie täit tähelepanu ja ettevalmistust. Iga sünd on olnud omamoodi eriline.