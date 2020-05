„PUUDUTA MIND“ 133. SAADE | Alan Durier: on juba aeg lõpetada fassaadide vahendusel suhtlemine 

Mis on Alan Durieri sõnum?

Oeh see on pidevas muutumises. Mulle meeldib vaadata tarkpeade pilke kui nad küsivad mult konkreetseid küsimusi ja ma ei anna neid välja ja nad koheselt arvavad, et olen pea peale kukkunud ja just seda naerangi, et nad ei ole võimelised ära tundma teise inimese tugevat intelligentsust. Nad lihtsalt küsivad seda madalas võtmes, nende eesmärk on sind ära õpetada ja allutada enda tõekspidamiste sisse.

On juba aeg lõpetada fassaadide vahendusel suhtlemine, oleme liiga sügaval rolli sees ja peidame enda tõelist ennast. See tõesti on nii, käsi südamel, ma ei valeta. Mina usun, et meil kõigil on meeletult palju erinevaid vaatenurkasid ja igaühe pilt on oluline, et kokku viia suurem pilt. Tuleb kuulata.

Miks?

Teie endi pärast, sest tuleb ikkagi välja, et igasugune negatiivne ja kurjuslik mõtlemine mõjub meie tervisele halvasti, aga ma soovin, et me oleksime terved ja suudaksime välja astuda “deemonite” küüsist.

Olen ise ka saanud tunda kuidas deemonlikud eetermaailma olendid läbi maiste avataride ründavad ja haaravad mind enda kontrolli alla, pannes mind uskuma, et olen neile võlgu ja kohustatud erinevateks asjadeks.

Kõige hullem on see, et mida teadlikum ja valgem inimene, seda rohkem seda tõrva tahab meepotti tilkuda. See on nii nagu minul juhtus.



Alustame enda sisemaailmast. Lülitame end vaimselt sisse, et meist saaksid terved, mitusada aastat elavad, universaalsed olendid. Tõestame vastupidist neile, kes inimkonna eest ennast varjavad ja võtavad meid kui vaimset ja füüsilist toitu ja valuutat. Me ei ole valuuta ega tööjõud, Me oleme olendid kes on võimelised looma. On aeg tõsta ühisteadvust koos. Te teate ju isegi et see on võimalik. Kõik muutub, kui Teie mõtlete sellest.