Pühapäevase ühislaulmise idee autor: esimesel korral oli vastuseks, et sellist asja ei saa teha 

Kaustel meenutab, et tema esimene kõne Telia inseneriga toimus aprilli alguses. „Idee sündis sellest, et olles kaugel, tahaks olla ikkagi lähedal. Kuna telefon on meie suurim sõber – kuigi ka sellega on piirangud –, tekkis mul idee, et mis oleks, kui suudaksime telefonide abil teha asjalikult ja tehniliselt hallatavalt ühislaulmise. Esimesel korral oli vastuseks, et sellist asja ei saa teha.“ Järjepidevuse ja erinevate katsetustega sai plaan siiski teoks ja kuigi üritus ei olnud planeeritud eriolukorra viimaseks päevaks, pani see kahele keerulisele kuule emotsionaalse punkti.