Verehaigus tappis menusarja „Glow“ režissööri Lynn Sheltoni 

Marc nimetab Lynni kauniks, heasüdamlikuks, hellaks, karismaatiliseks artistiks. "Ta oli puhta rõõmu kehastus. Ta tegi mind õnnelikuks. Ma tegin teda õnnelikuks. Me olime õnnelikud. Ajasin teda kogu aeg naerma. Naersime palju. Me alles alustasime ühist ellu. Ma ei suuda uskuda, mis juhtus. See on kohutav, kurb kaotus."