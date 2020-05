Siret Kotka lahutusest: käisin metsas röökimas 

"Ma ei arva, et peaks minema endise abikaasa juurde ja talle näkku röökima - see tekitab emotsioone juurde ja ei aita tulevikus suhteid parandada," ütleb Kotka Kroonikale. "Küll aga soovitaksin inimestel kõik vihamõtted üles kirjutada ja need metsas välja röökida. Pean ütlema, et mina käisin metsas röökimas ja see aitas."