Hendrik Sal-Saller kentsakaimast kontserdist: inimesed olid basseinides, meie mängisime 

"Kui tundub piisavalt põnev meie bändi jaoks, siis me lööme igas afääris ikka kaasa. Meile meeldib," sõnab Sal-Saller, et iga plaaniga minnakse mõistuse piires kaasa. "Mina pean Smilersit üldse selliseks bändiks, kes on võimelised muutuma ja kohanema hästi kiiresti."