Little Richard maetakse ülikooli territooriumile 

Huntsville'is (Alabama osariik) asuv Oakwood University on olnud traditsiooniliselt mustanahaliste ülikool. Little Richard asus seitsmenda päeva adventistidele kuuluvas Oakwoodis usuteadust õppima 1950. aastate lõpul - paar aastat pärast seda, kui ta oli oma lauluga "Tutti Frutti" üle USA kuulsaks saanud ning rea teisi megahitte publiku ette paisanud. Süvausklik artist tundis äkki sundust "saatana muusika" hüljata ning vaimulikuks saada. Meelelahutus- ja usumaailma vahel jäigi Little Richard kõikuma, ühendades need kaks aeg-ajalt gospelmuusikat esitades.