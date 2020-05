TRAAGIKA: jalgrattasadulast kukkunud mõjukas rokkar suri 

The Pretty Thingsi 1968. aasta albumit "S.F Sorrow", mis põhines May lühijutul Sebastian F. Sorrow' nimelise mehe elust, peetakse üheks esimeseks tõeliseks rokkooperiks ja kontseptalbumiks. Seda on oma mõjutajaks nimetanud terve rida artiste ja ansambleid David Bowiest Kasabianini.

The Pretty Things andis hüvastijätukontserdi 2018. aasta detsembris, kuid bändi liider oli toona põduravõitu. Laval ühinesid rokkaritega teised staarid, nagu Pink Floydi muusik David Gilmour ja Van Morrison. Pretty Thingsi viimane album "Sweet Pretty Things (Are in Bed Now, of Course...)" ilmus 2015.