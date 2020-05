Inimesed Jaan Tätte saabub sel nädalal koju: läksin veebruaris kuuks ajaks laevale, aga alles nüüd jõudsin Läänemerele tagasi Rainer Kerge , täna, 11:04 Jaga: M

GALERII

PALJUNÄINUD JAAN: „Ma ei olnud varem kogenud, mida tähendab olla purjelaevaga merel 27meetrise tuule käes – see on juba väike orkaan. Vaalasid ja delfiine nägime… Meri on alati uus,“ muljetab laevale Admiral Bellingshausen lõksu jäänud laulik Jaan Tätte. Foto: Erakogu

„Veebruaris äkki Tiit Pruuli helistas, et kuule, Jaan, kas sa Bellingshausenile tahad minna. Ma ütlesin, et jah, võiks küll. „Kurat, kas juba kolme päeva pärast saad minna?“ Ma küsisin, et kui kauaks. „Kuuks ajaks!“,“ meenutab Jaan Tätte, kuidas ta pidi tegema mõnusa kevadtalvise tripi piki Lõuna-Ameerika rannikut. Koroona lõi aga plaanid segi, mehi enam maale ei lastud ja neil, kes juhuslikult pardal, tuli Bellingshausen koju tuua. Pühapäeva õhtul jõudis laev Läänemerele.