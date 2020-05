Saund Kas aimad, kelle hitt valiti kõigi aegade parimaks Eurovisioni lauluks? Toimetas Triin Tael , täna, 10:58 Jaga: M

GALERII

Foto: Shutterstock/VIDA PRESS

BBC vaatajad said laupäevaõhtuse Eurovisioni-saate "Eurovision: Come Together" käigus valida kõigi aegade parimat eurolaulu. Valiku sai langetada selliste artistide vahel nagu Netta, Conchita Wurst, Gina G jt.